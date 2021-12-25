نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي 0551729814 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات بوابات الكترونية لدخول الافراد والسيارات بوابة المواقف والجراجات وبوابة دخول السيارات بوابة دخول السيارات بالريموت parking system نعمل على توريد الجهات الحكومية والشركات الخاصه بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ومصدات وحواجز التحكم في دخول وخروج السيارات نظام البوابات الالكترونية,شركات بيع البوابات الالكترونية,البوابات الالكترونية للسيارات,انواع البوابات الالكترونية,اماكن بيع البوابات الال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: shamsstore
التليفون: 0551729814

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي 0551729814- السعودية
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2118071
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرا فحص أسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا فحص أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا تفتيش أسفل السيارة , أداة ذكية للكشف عن هيكل السيارة السفلى , وكشف أي مواد مخبأة فيه كالأسلحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/12/2021
صورة الاعلان: مؤسسة نمور الشبكة - في الرياض السعودية

مؤسسة نمور الشبكة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مؤسسة نمور الشبكة أجهزة إنذار سرقة - صوتيات - انتركم بوابة - الرياض - طريق أنس بن مالك تقاطع أبوبكر .
العنوان:

الرياض - السعودية

11,645 ريال

21/12/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني للمحلات التجارية - في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني للمحلات التجارية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني للمحلات التجارية منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/11/2021
صورة الاعلان: كاشير تموينات يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل - في الرياض السعودية

كاشير تموينات يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشير تموينات يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي كامل - ط.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/11/2021
صورة الاعلان: عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل - في الرياض السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/11/2021
صورة الاعلان: كاشير مشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية العامة - في الرياض السعودية

كاشير مشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية العامة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشير مشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية العامة (السباكة _الكهرباء_ مواد البناء_وجميع الانشطة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

4,155 ريال

21/11/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات 0570130761 بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/11/2021
صورة الاعلان: نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي - في الرياض السعودية

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور وانصراف - في الرياض السعودية

جهاز بصمة حضور وانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز بصمة حضور وانصراف TIMMY - F630موديل يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري .
العنوان:

الرياض - السعودية

460 ريال

8/11/2021
صورة الاعلان: Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software - في الرياض السعودية

Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software

(للبيع)

- في الرياض السعودية

Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software V7.3 SE incl. Update 1 With license.
العنوان:

الرياض - السعودية

35,000 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج - في الرياض السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج المحاسبي العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي كامل - طابعة اي.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,850 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: إعداد البحوث الطبية - في الرياض السعودية

إعداد البحوث الطبية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

المساعدة في إعداد البحوث الطبية و رسائل الماجستير - المراجعة و التصحيح - تحليل البيانات - والترجمة ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

11 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: جهاز مواقف السيارات - في الرياض السعودية

جهاز مواقف السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز مواقف السيارات هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت لفتح وق.
العنوان:

الرياض - السعودية

490 ريال

5/11/2021
صورة الاعلان: بوابات الكترونية لدخول الافراد - في الرياض السعودية

بوابات الكترونية لدخول الافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد والموظفين تعمل بالبصمة او الرقم السري والكارت مناسبة للمستشفيات والمدارس و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/10/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأفراد - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد تعتبر بوابات دخول وخروج الأفراد من البوابات التأمينية والتنظيمية للتحكم ف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager