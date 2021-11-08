(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amany125
|التليفون:
|0570130761
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|العنوان:
|نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي 0570130761- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111129
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