نزود الأسر بالمربيات-ال شغالات_جليسا ت المسين بكل المحافظات

نزود الأسر بالمربيات-الشغالات_جليسات المسين بكل المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عملانئا الكرام يوجد البيبي سيتر وعامله النظافه و راعية المسنين والطباخين والسفرجيه جميع الجنسيات من مصر ومن افريقا ومن شرق اسيا الثقه والامان لدينا اسعار مميزه جدا للتواصل معنا الرجاء الاتصال : 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 بالتعاون مع االشركة الفرنسية لدينا خدمات مكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة واعمال الرش والتطهير والتعقيم من الكورونا فيروس كوفيد-19 وجميع خدمات النظافة الشاملة