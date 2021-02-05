نزود الأسر بالمربيات-ال شغالات_جليسا ت المسين بكل المحافظات

(طلب عمل)
|نزود الأسر بالمربيات-الشغالات_جليسات المسين بكل المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عملانئا الكرام يوجد البيبي سيتر وعامله النظافه و راعية المسنين والطباخين والسفرجيه جميع الجنسيات من مصر ومن افريقا ومن شرق اسيا الثقه والامان لدينا اسعار مميزه جدا للتواصل معنا الرجاء الاتصال : 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 بالتعاون مع االشركة الفرنسية لدينا خدمات مكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة واعمال الرش والتطهير والتعقيم من الكورونا فيروس كوفيد-19 وجميع خدمات النظافة الشاملة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082852
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه