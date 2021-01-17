نزودكم بعاملات النظافة-جليس ات مسنين-مربيات بكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نزودكم بعاملات النظافة-جليسات مسنين-مربيات بكافة المحافظات01126700074 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها بالضمانات القانونية مصريات وأجانب من مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. ونوفر السائق والساعى والشيف والسفرجى والجناينى مع الوطنية كل طلباتك مجابة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/1/2021
رقم الإعلان: 2080447
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أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

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أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات -.
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17/1/2021
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خادمات.مربيا ت.جليسات مسنين لكافة المحافظات

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خادمات.مربيات.جليسات مسنين لكافة المحافظات01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أط.
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15/1/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات الخادمات وجليسات المسنين مربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات الخادمات وجليسات المسنين مربيات لكافة المحافظات

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نوفر بالضمانات الخادمات وجليسات المسنين مربيات لكافة المحافظات01223333060 كل احتياجاتك من عمالة منزل.
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2,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: عاملة نظافة,بيبيسي تر,راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة,بيبيسي تر,راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

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2,000 جنيه

13/1/2021
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خادمة.مربية.راعية مسنين لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منز.
العنوان:

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2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: لدينا مربيات-عاملا ت نظافة-راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا مربيات-عاملا ت نظافة-راعيات مسنين لكافة المحافظات

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لدينا مربيات-عاملات نظافة-راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و.
العنوان:

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2,000 جنيه

11/1/2021
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صورة الاعلان: جليسات مسنين_شغالات _بيبيسيتر نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين_شغالات _بيبيسيتر نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين_شغالات_بيبيسيتر نوفرها لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: عاملة نظافة_جليسة مسنين_مربية متوفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة_جليسة مسنين_مربية متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة_جليسة مسنين_مربية متوفرة لكافة المحافظات01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: نمدكم بالشغالات_ال بيبيسيتر_جلي سات المسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالشغالات_ال بيبيسيتر_جلي سات المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/1/2021
صورة الاعلان: مربية.خادمة. راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

مربية.خادمة. راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية.خادمة.راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 و نوفر للاسر و العائلات الراقية بالضمانات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: جليسة للمسنين-عامل ة نظافة-مربية نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسة للمسنين-عامل ة نظافة-مربية نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسة للمسنين-عاملة نظافة-مربية نوفرها لكافة المحافظات01017902000 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/1/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في القاهرة مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/1/2021
صورة الاعلان: جليسة مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

جليسة مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسة مسنين.شغالة.مربية نوفرها لجميع المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

2/1/2021
صورة الاعلان: عاملة نظافة.جليسة مسنين واطفال نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة.جليسة مسنين واطفال نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة.جليسة مسنين واطفال نوفرها لكافة المحافظات01223333060 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جم.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

1/1/2021
صورة الاعلان: نوفرالمربيات ,الشغالات,را عيات للمسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرالمربيات ,الشغالات,را عيات للمسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفرالمربيات,الشغالات,راعيات للمسنين لكافة المحافظات01017902000 يوجد كافه العماله المنزليه المصريه و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/12/2020
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