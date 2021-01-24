نزودكم بجليسات المسنين الشغالات المربيات لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نزودكم بجليسات المسنين الشغالات المربيات لجميع المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خادمات مدربات لادارة منزلك من أفريقيا و أسيا وعاملات نظافة و جليسات مسنيين و السائقيين وسائر أنواع العمالة المدربة الافريقية (أثيوبيا “الحبشة / السودان / غنيا / غانا / اوغندا/ ارتريا / كينيا / جيبوتى . الأسيوية ( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 0122333360(واتساب) / 01126700074 / يشرفنا اتصالاتكم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081703
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صورة الاعلان: مربيات,راعيا ت مسنين,شغالات نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربيات,راعيا ت مسنين,شغالات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

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مربيات,راعيات مسنين,شغالات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر للاسر الراقية بالضمانات جميع انواع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: أفضل شغالات.مربيا ت.راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

أفضل شغالات.مربيا ت.راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

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أفضل شغالات.مربيات.راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: نوفر جليسات المسنين والاطفال والخادمات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر جليسات المسنين والاطفال والخادمات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر جليسات المسنين والاطفال والخادمات لجميع المحافظات01126700074 أكبر مكتب خدم ومربيات أطفال وجليسا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

22/1/2021
صورة الاعلان: لدينا أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

لدينا أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لدينا أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات01126700074 فقط مع شركه الوطنية افضل اس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

21/1/2021
صورة الاعلان: أمهر شغالات-مربيا ت-راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

أمهر شغالات-مربيا ت-راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

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أمهر شغالات-مربيات-راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_راع يات المسنين_المر بيات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_راع يات المسنين_المر بيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

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نوفر الشغالات_راعيات المسنين_المربيات لجميع المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات .
العنوان:

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2,000 جنيه

15/1/2021
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صورة الاعلان: للاسر نوفر شغالات جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

للاسر نوفر شغالات جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

للاسر نوفر شغالات جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: مربية,شغالة, راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربية,شغالة, راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربية,شغالة,راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: خادمات.راعيا ت مسنين,مربيات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

خادمات.راعيا ت مسنين,مربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

خادمات.راعيات مسنين,مربيات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: مربية/خادمة/ راعيات مسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربية/خادمة/ راعيات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربية/خادمة/راعيات مسنين لجميع المحافظات01223333060 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى توفير واختيار الع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: راعيات مسنين,شغالات ,مربيات متوفرةلجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين,شغالات ,مربيات متوفرةلجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين,شغالات,مربيات متوفرةلجميع المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: نوفر خادمات,راعيا ت مسنين,مربيات بجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر خادمات,راعيا ت مسنين,مربيات بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر خادمات,راعيات مسنين,مربيات بجميع المحافظات01223333060 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

7/1/2021
صورة الاعلان: نوفر البيبيسيتر/ا لشغالات/جليس ات المسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر البيبيسيتر/ا لشغالات/جليس ات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر البيبيسيتر/الشغالات/جليسات المسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظاف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

2/1/2021
صورة الاعلان: خادمة_بيبيسي تر_راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

خادمة_بيبيسي تر_راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

خادمة_بيبيسيتر_راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 مكتب الوطنية لتوظيف الشغالات والخدم ورا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

1/1/2021
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