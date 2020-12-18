نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نزودكم بالشغالات وجليسات الاطفال والمسنين بكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منزلك جميع الجنسيات بكافة الضمانات لدينا خادمات وشغالات وهاوس كيبنج وجليسات أطفال وعاملات نظافة منزلية ورعاية مسنين من مختلف الجنسيات - رعاية طبية للمسنين وكبار السن:- والتنظيف والتعامل مع الاطفال مقبولات الشكل ومضمونات بأذن الله مكتبنا مسؤول مسؤولية كاملة عن أي مخالفة تصدر من الخادمة خلال مدة عقد العمل فـي أي وقـت لسنا الوحيدون لكننا الأفضل والاصدق لدينا قائمة كبيرة من العملاء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2020
رقم الإعلان: 2076787
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عاملة نظافة-مربية- راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية- راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية-راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/12/2020
صورة الاعلان: نوفر جليسات للمسنين_شغال ات_مربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر جليسات للمسنين_شغال ات_مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر جليسات للمسنين_شغالات_مربيات لكافة المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة والمر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: لدينا الشغالة والمربية وجليسة المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الشغالة والمربية وجليسة المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا الشغالة والمربية وجليسة المسنين لكافة المحافظات01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: نوفر راعيات مسنين/بيبيسي تر/شغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر راعيات مسنين/بيبيسي تر/شغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر راعيات مسنين/بيبيسيتر/شغالات لجميع المحافظات01017902000 الوطنية للخدمات نوفر العمالة المنزلية م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات لكافة المحافظات01126700074 نوفر لكافة المحافظات المصرية ولخارج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/12/2020
صورة الاعلان: ابادة حشرات. مكافحة حشرات - في القاهرة مصر

ابادة حشرات. مكافحة حشرات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ودعا للحشرات والقوارض مع شركة بيكتل الالمانية لابادة الحشرات نستخدم افضل مبيدات الصحة العامة لسنة 2.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات01126700074 الوطنية ترحب بعملائها ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: عاملة نظافة-مربية- راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية- راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية-راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الرا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربيات-شغالات-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعار الخدم .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات 01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 بكل الضمانات القانونية نقدم العمالة المنز.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/12/2020
صورة الاعلان: تنظيف خزانات l تطهير خزانات - في القاهرة مصر

تنظيف خزانات l تطهير خزانات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه بروفيشنال سيرفس بتقدملك خدمه تنظيف وتطهير الخزانات بجوده عاليه ♥ اكيد بعد فتره بتلاقى ان .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات01126700074 فقط مع شركه الوطنية افضل اسع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/11/2020
صورة الاعلان: نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: نوفر جليسات المسنين_المر بيات_عاملات النظافة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر جليسات المسنين_المر بيات_عاملات النظافة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر جليسات المسنين_المربيات_عاملات النظافة لكافة المحافظات01223333060 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager