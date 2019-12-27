نزودكم بافضل عاملات نظافة وجليسات مسنين ومربيات لكافة المحافظات

نزودكم بافضل عاملات نظافة وجليسات مسنين ومربيات لكافة المحافظات01223333060 نوفر لكافة المحافظات المصرية ولخارج مصر أيضا كافة العمالة المنزلية لدينا قاعدة ضخمة من العمالة المنزلية المصرية والأجنبية من مختلف الجنسيات عربية وأفريقية وأسيوية. نوفر الشغالات والهاوسكيبر ومربيات الأطفال متدربات وعلى أعلى مستوى من المهارة والخبرة في رعاية الأطفال. نوفر راعيات المسنين الرحيمات والمتخصصات في خدمات الرعاية لجميع الحالات السهلة والحرجة خدماتنا نوفرها بالضمانات القانونية الكاملة للتواصل : / 01017902000 /