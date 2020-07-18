نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ونرعى الحالات المتحركة والقعيدة وطريحة الفراش والحالات الحرجة والمتقدمة و كما نوفر السائق والساعى والشيف ونوفر خدمة التمريض المنزلى كاملة اتعاب المكتب شهر مقدم من المرتب مع ضمان حق العميل فى استبدال العمالة خلال ثلاث اشهر من التعاقد والاجازة يوم واحد اسبوعيا او حسب الإتفاق ويضاف 500 جنيه فى حال اضافة اعمال اخرى اضافية كالمطبخ او رعاية الاطفال