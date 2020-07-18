نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ونرعى الحالات المتحركة والقعيدة وطريحة الفراش والحالات الحرجة والمتقدمة و كما نوفر السائق والساعى والشيف ونوفر خدمة التمريض المنزلى كاملة اتعاب المكتب شهر مقدم من المرتب مع ضمان حق العميل فى استبدال العمالة خلال ثلاث اشهر من التعاقد والاجازة يوم واحد اسبوعيا او حسب الإتفاق ويضاف 500 جنيه فى حال اضافة اعمال اخرى اضافية كالمطبخ او رعاية الاطفال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الوطنيه للخدمات
التليفون: 0101790200 - 01126700074 - 01223333060 - 01555656697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرحاب
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/8/2020
رقم الإعلان: 2064226
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