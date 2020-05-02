نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية اللي تحتاجها علشان تكون مطمن و بنلتزم بتوفير كافة العمالة الامينة والجادة عاملات نظافة دادة جليسة مسن او مسنة من جميع الجنسيات اسيوية و افريقية وايضا عمالة ريفية نرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. ونوفر السائق والساعى والشيف والسفرجى والجناينى مع الوطنية كل طلباتك مجابة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الوطنيه للخدمات
التليفون: 01274666270

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العنوان: مصر- كورنيش
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/5/2020
رقم الإعلان: 2058745
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صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة - في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانوني.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: متوفر لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

متوفر لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

متوفر لدينا جليسات للمسنين والاطفال وشغالات بكافة المحافظات01145701114 نرعى المسنين والمسنات بمنازله.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

3/4/2020
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