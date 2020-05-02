نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية اللي تحتاجها علشان تكون مطمن و بنلتزم بتوفير كافة العمالة الامينة والجادة عاملات نظافة دادة جليسة مسن او مسنة من جميع الجنسيات اسيوية و افريقية وايضا عمالة ريفية نرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. ونوفر السائق والساعى والشيف والسفرجى والجناينى مع الوطنية كل طلباتك مجابة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و