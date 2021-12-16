نجار اثاثات مصرى طالب عمل

(طلب عمل)
|ابحث عن عمل بمصر او السعودية او اى دولة عربية او اى دولة اجنبية للاتصال 00201003629993 او 01003629993 بالنسبة للشركات والهيئات الباحثة عن تخصصى داخل مصر يرجى ارسال رسالة مكتوب فيها عبارة مطلوب موظف الرقم التالى 01003629993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مايكل
|التليفون:
|00201003629993
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115524
50 جنيه
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2,500 ريال