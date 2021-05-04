(موظفين سيلز ) لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ( براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يقبل الطلاب – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – لا يشترط الخبرة – توفير تدريب مدفوع الاجر للموظف الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism