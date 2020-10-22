(للبيع)
|موديلات يونيفورم مصانع _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشركات البترول بأجود الخامات و بأقل الأسعار و في الوقت المحدد. تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه ) افضل يونيفورم مهندسين,احسن مصنع لتصنيع اليونيفورم بمصر,اكبر شركة توريدات يونيفورم مصانع,افرول,كفرول,اوفارول,العفريتة,شركة توريد افرول,افرول مبطن,افرول بعواكس,الزى الرسمى للمصانع,تشرت,سويت شيرت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070230
1,111 جنيه
1,111 جنيه
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