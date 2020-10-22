موديلات يونيفورم مصانع

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تفاصيل الإعلان
موديلات يونيفورم مصانع _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشركات البترول بأجود الخامات و بأقل الأسعار و في الوقت المحدد. تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه ) افضل يونيفورم مهندسين,احسن مصنع لتصنيع اليونيفورم بمصر,اكبر شركة توريدات يونيفورم مصانع,افرول,كفرول,اوفارول,العفريتة,شركة توريد افرول,افرول مبطن,افرول بعواكس,الزى الرسمى للمصانع,تشرت,سويت شيرت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/10/2020
رقم الإعلان: 2070230
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11/9/2020
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