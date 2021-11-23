موديلات يونيفورم فنادق

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تفاصيل الإعلان
موديلات يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميات وحسب مواصفات العميل مع امكانية تطريز او طباعه اللوجو الخاص بالفندق لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

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العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/11/2021
رقم الإعلان: 2112468
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة توريد مستلزمات المريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات المريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات المريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس لغات - يونيفورم مدارس بنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - يونيفورم مدارس بنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - يونيفورم مدارس بنات 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم جرسون - اماكن بيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم جرسون - اماكن بيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم جرسون - اماكن بيع يونيفورم مطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر 01200561116 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: افضل يونيفورم بمصر- تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

افضل يونيفورم بمصر- تيشيرت بولو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل يونيفورم بمصر- تيشيرت بولو01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: الزى الطبي - بالطو طبيب ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

الزى الطبي - بالطو طبيب ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الطبي - بالطو طبيب ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: ملابس روضه مميزه - صور يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

ملابس روضه مميزه - صور يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس روضه مميزه - صور يونيفورم حضانات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظافه المنزل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: مصانع الملابس الطبية فى مصر لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصانع الملابس الطبية فى مصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الملابس الطبية فى مصر لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542 – 01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: صناعة وتجارة الزى الموحد لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

صناعة وتجارة الزى الموحد لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعة وتجارة الزى الموحد لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم شركات الامن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم شركات الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم شركات الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2021
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