موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/2/2021
رقم الإعلان: 2084787
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22/2/2021
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22/2/2021
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20/2/2021
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20/2/2021
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شركة يونيفورم فنادق

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اتصل

20/2/2021
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20/2/2021
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زى طبى - افضل ماركات السكراب الطبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms ( el salam uniform ) - في الجيزة مصر

Security Uniforms ( el salam uniform )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms 01118689995 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل - في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
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