من #المالك_مباش ره #شقة_مفروشة فرش أمريكي #للايجار بأرقى موقع بين #عباس_العقاد

(للإيجار)
|متاح الآن من #المالك_مباشره #شقة_مفروشة فرش أمريكي #للايجار بأرقى موقع بين #عباس_العقاد و #مكرم_عبيد #بمدينة_نصر 3 نوم 2ريسبشن 2حمام مطبخ كامل بجميع الأجهزة الكهربائية #فرش_راقي #مكيفة بالكامل #انترنت واي فاي #تشطيب_سوبر_لوكس بجميع الكماليات دور2 بالاسانسير #جراج خاص بالعمارة #مدخل_شيك بشارع هادي ومميز #أمن وانتركم قريبة من #الحديقة_الدولية للايجار اليوم 400 ج و الشهر 9000 ج فقط مرحبا #بالوسطاء للاستعلام و #الصور فون أو واتساب أو فايبر 01111448832
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م
|التليفون:
|01111448832
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|العنوان:
|مدينه نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064500
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