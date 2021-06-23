مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مجال المواد الغذائية بالمنطقة الشرقية بالسعودية : #مندوبين_مبيعات الشروط : 1.لم يسبق له العمل بالسعودية 2.اجادة قيادة السيارات 3.يفضل من له خبرة فى مجال بيع المواد الغذائية 4.حسن المظهر واللباقة 5.العمل بدوام كامل 6.الحد الأقصى للسن 45 سنة يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com