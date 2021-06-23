#مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مجال المواد الغذائية بالمنطقة الشرقية بالسعودية : #مندوبين_مبيعات الشروط : 1.لم يسبق له العمل بالسعودية 2.اجادة قيادة السيارات 3.يفضل من له خبرة فى مجال بيع المواد الغذائية 4.حسن المظهر واللباقة 5.العمل بدوام كامل 6.الحد الأقصى للسن 45 سنة يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المنطقة الشرقية
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2099942
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صورة الاعلان: #مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية لشركة كبرى بالمنطقة الشرقية - في الشرقية السعودية

#مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية لشركة كبرى بالمنطقة الشرقية

(فرصة عمل)

- في الشرقية السعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مج.
القسم: 

اتصل

23/6/2021
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