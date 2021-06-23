مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية لشركة كبرى بالمنطقة الشرقية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مجال المواد الغذائية بالمنطقة الشرقية بالسعودية : #مندوبين_مبيعات الشروط : 1.اجادة قيادة السيارات 2.يفضل من له خبرة فى مجال بيع المواد الغذائية 3.حسن المظهر واللباقة 4.العمل بدوام كامل 5.الحد الأقصى للسن 45 سنة المميزات : •رواتب مميزة + عمولة بيع •توفير انتقالات- سكن - تأمين طبى يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|- المنطقة الشرقية
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097808
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
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14,000 ريال
14,000 ريال
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1 ريال
1,233 ريال