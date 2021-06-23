#مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية لشركة كبرى بالمنطقة الشرقية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مجال المواد الغذائية بالمنطقة الشرقية بالسعودية : #مندوبين_مبيعات الشروط : 1.اجادة قيادة السيارات 2.يفضل من له خبرة فى مجال بيع المواد الغذائية 3.حسن المظهر واللباقة 4.العمل بدوام كامل 5.الحد الأقصى للسن 45 سنة المميزات : •رواتب مميزة + عمولة بيع •توفير انتقالات- سكن - تأمين طبى يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المنطقة الشرقية
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097808
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: #صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

#صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الصيدليات بال.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساعد مدير مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

مطلوب مساعد مدير مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مساعد مدير مطعم الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مشرفين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

عاجل مطلوب مشرفين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مشرفين مطعم الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: أجهزة ترتيب صفوف الأنتظار

أجهزة ترتيب صفوف الأنتظار

(للبيع)

لا شك أن أجهزة صفوف الأنتظار أحد الأجهزة الهامة والضرورية لكل منشأة تؤدي خدمات ذات كثافة عددية يتيح .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/6/2021
صورة الاعلان: معلم ومعلمة

معلم ومعلمة

(طلب عمل)

معلم ومعلمة متابعة ورياضيات وانكليزي ولغة عربية وقرآن كريم بالأحساء خبرة ١٢ سنة في تدريس.

1 ريال

23/6/2021
صورة الاعلان: مصدات السيارات الهيدوليكية

مصدات السيارات الهيدوليكية

(للبيع)

تعتبرالمصدات الأمنية العمودية ونصف الدائريه وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان والتحكم في عملية.
العنوان:

الجيزة - السعودية

1 ريال

22/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب علاقات عامة لمؤسسة دعاية واعلان

مطلوب علاقات عامة لمؤسسة دعاية واعلان

(فرصة عمل)

مطلوب اشخاص من الجنسين في العلاقات العامة لمؤسسة دعاية واعلان للتواصل واتس اب ( 0592136299 ).
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/6/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية

وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

#عرض_وظيفي_متميز **وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -موظف ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

21/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم شاورما على الفحم للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية

مطلوب معلم شاورما على الفحم للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

#وظائف_السعودية **مطلوب معلم شاورما على الفحم للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي:.
القسم: 

14,000 ريال

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية ويتر ولديه رخصة خليجية او سعودية سارية او منتهية او مص.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب استيوارد (عامل مطبخ) لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

عاجل مطلوب استيوارد (عامل مطبخ) لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب استيوارد لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية استيوارد (عامل مطبخ - ذكور ) خبرة لا تقل عن 3 سنوا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب هاوس كيبر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية هاوس كيبر (ذكور_اناث) خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب موظفين استقبال لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية موظفين استقبال (ذكور _اناث)خبرة لا تقل عن سن.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: الأكسس كنترول ( بصمة الوجه) _ عرض خاص

الأكسس كنترول ( بصمة الوجه) _ عرض خاص

(للبيع)

جهاز الحضور والأنصراف ( الأكسس كنترول ) عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا ووقاي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/6/2021
صورة الاعلان: تاجير كراسي طاولات قهوجيين

تاجير كراسي طاولات قهوجيين

(للإيجار)

للحفلات والمناسبات قهوجيين وصبابين رجال ونساء كراسي طاوالات كل ماتحتاجهالخدمه المقدمه /امسيتي للحفلا.

1,233 ريال

19/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager