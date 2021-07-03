عاجل مطلوب لكبري الشركات التجارية ( مندوبين مبيعات خبرة في المجال الطبي - المجال التجاري ) - المجال التجاري : خبرة لا تقل عن 3 سنوات - المجال الطبي : خبرة في مواد الاسنان برجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علي الايميل التالي : True.cv.acc@gmail.com 00201123667714 00201110999023 مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي في خانة Subject