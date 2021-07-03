(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري الشركات التجارية ( مندوبين مبيعات خبرة في المجال الطبي - المجال التجاري ) - المجال التجاري : خبرة لا تقل عن 3 سنوات - المجال الطبي : خبرة في مواد الاسنان برجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علي الايميل التالي : True.cv.acc@gmail.com 00201123667714 00201110999023 مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي في خانة Subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|00201123667714 / 00201110999023
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098952
اتصل
4,000 جنيه
4,000 جنيه
2,500 ريال
اتصل
2,000 جنيه
اتصل
اتصل
4,000 جنيه
اتصل
1 جنيه
2,500 ريال
2,000 جنيه
اتصل
4,000 جنيه