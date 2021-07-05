ممرضات المدينه المنوره

(فرصة عمل)
|#مطلوب فوررررا #تمريض #اخصائيات او #فنيات معاهم داتا فلو وبروماترك بالمملكة العربية السعودية #المدينة و#الباحة E-mail: eleman84rhr@gmail.com 01559919385 واتساب فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098912
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4,000 ريال
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4,000 ريال
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9,000 ريال
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