ملابس يونيفورم للخدم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس يونيفورم للخدم 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2020
رقم الإعلان: 2061485
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24/6/2020
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صور يونيفورم مطاعم

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24/6/2020
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سعر يونيفورم مدارس

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24/6/2020
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22/6/2020
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شركة تصنيع يونيفورم فنادق

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22/6/2020
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22/6/2020
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22/6/2020
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شركة تصنيع يونيفورم مصنع

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شركة تصنيع يونيفورم مصنع 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

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22/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم )

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- في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفورم.
العنوان:

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اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه 01003358542 يونيفورم عمال نظافة الفندق صور يونيفورم هاوس كيبنج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hospital Uniforms ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخامات مختلفه عن الملاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
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