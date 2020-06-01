ملابس يونيفورم للخدم

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ملابس يونيفورم للخدم 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/6/2020
رقم الإعلان: 2060084
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: اوشحة تخرج - عبايات تخرج - في الجيزة مصر

اوشحة تخرج - عبايات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اوشحة تخرج - عبايات تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركات ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات ( بأقل الاسعار 01223182572 ) نحن شركة السلام متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس لغات - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - مرايل مدرسة 01003358542 اماكن بيع الزى المدرسى بالقاهرة دريلات مدارس سعر يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: شركات توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق 01118689995 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم رياض اطفال - في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال 01200561116 محل بيع يونيفورم حضانه شركة تصنيع يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم - في الجيزة مصر

بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم 01119959296 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم عمال نظافه يونيفورم خدم راقى ملابس يونيفورم لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager