ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافه01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه ويونيفورم خدمة الغرف والاشراف الداخلى للفنادق اعلى جودة وبسعر المصنع فستان هاوس كيبنج بدلة عمال نظافه تيشرت وبنطلون للنظافه لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/11/2021
رقم الإعلان: 2110931
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صورة الاعلان: اسعاريونيفورم حضانه- محل بيع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

اسعاريونيفورم حضانه- محل بيع يونيفورم حضانه

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اسعار يونيفورم حضانه - محل بيع يونيفورم حضانه 01003358542 - 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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11/11/2021
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يونيفورم مطعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف

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11/11/2021
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يونيفورم مدارس - الزى المدرسي- شركة فورسيزون لليونيفورم

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العنوان:

الجيزة - مصر

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11/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة

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العنوان:

الجيزة - مصر

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11/11/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - تي شيرت و بنطلون للمدارس - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

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العنوان:

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9/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مصانع - افضل يونيفورم مهندسين لليونيفورم شركةTn - في الجيزة مصر

يونيفورم مصانع - افضل يونيفورم مهندسين لليونيفورم شركةTn

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يونيفورم مصانع - افضل يونيفورم مهندسين لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم.
العنوان:

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9/11/2021
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شركات يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة

(للبيع)

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شركات يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار ال.
العنوان:

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9/11/2021
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل - في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

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9/11/2021
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يونيفورم الأمن -يونيفورم شركات الامن لليونيفورم شركةTn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن -يونيفورم شركات الامن لليونيفورم Tn شركة افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: ايجار وبيع ارواب التخرج بأقل الاسعار - في الجيزة مصر

ايجار وبيع ارواب التخرج بأقل الاسعار

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ايجار وبيع ارواب التخرج بأقل الاسعار 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم Tn شركة متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم - افضل انواع اليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - افضل انواع اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - افضل انواع اليونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: افضل يونيفورم مهندسين - افرول مهندس لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مهندسين - افرول مهندس لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مهندسين - افرول مهندس لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات -اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات -اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات -اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
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