ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)
|ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافه01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه ويونيفورم خدمة الغرف والاشراف الداخلى للفنادق اعلى جودة وبسعر المصنع فستان هاوس كيبنج بدلة عمال نظافه تيشرت وبنطلون للنظافه لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|01119959296- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110931
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