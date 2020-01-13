ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048871
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - ملابس مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - ملابس مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - ملابس مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniformsشركا ت يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

Hotel Uniformsشركا ت يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniformsشركات يونيفورم فنادق 01200561116 يونيفورم فنادق أفضل شركة يونيفورم فنادق تليفون : 01.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms 01223182572 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: زى حراس الامن - في الجيزة مصر

زى حراس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى حراس الامن 01003358542–01200561116 مصنع يونيفورم امن شركات تصنيع يونيفورم امن تليفون : 010033585.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج 01003358542–01200561116 - في الجيزة مصر

ملابس التخرج 01003358542–01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج 01003358542–01200561116 موديلات ارواب تخرج اطفال عبايات تخرج gown graduation تليفون : .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال 01022216888–01119959296 موديلات يونيفورم تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم بدله عمال رجالى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
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صورة الاعلان: افرول - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

افرول - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرول - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - تصميمات يونيفورم لكل المهن ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - تصميمات يونيفورم لكل المهن ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - تصميمات يونيفورم لكل المهن ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: موديلات ملابس مدرسة ابتدائي (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: بدلة حارس الامن - في الجيزة مصر

بدلة حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بدلة حارس الامن 01003358542–01200561116 الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن يونيفورم امن وحراسة اماكن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: اسماء واماكن مصانع افرولات - في الجيزة مصر

اسماء واماكن مصانع افرولات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسماء واماكن مصانع افرولات 01003358542–01200561116 مصنع افرول فنى شركات تصنيع يونيفورم مصانع افرول ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الدكتور - في الجيزة مصر

يونيفورم الدكتور

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الدكتور 01022216888–01119959296 يونيفورم مطاعم وفنادق تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: ملابس مدرسه دريلات مدارس صور يونيفورم مدارس مصانع ا - في الجيزة مصر

ملابس مدرسه دريلات مدارس صور يونيفورم مدارس مصانع ا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسه 01003358542–01200561116 دريلات مدارس صور يونيفورم مدارس مصانع الزى المدرسي فى مصر تليفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: كاب التخرج - في الجيزة مصر

كاب التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاب التخرج 01003358542–01200561116 تفصيل ارواب تخرج gown graduation ارواب تخرج جامعات مصنع ارواب تخر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2020
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