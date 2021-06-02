ملابس مهنية للاطفال - لبس شيف اطفال

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تفاصيل الإعلان
ملابس مهنية للاطفال - لبس شيف اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل المزيد من المرح والبهجة متوفره لدينا بأسعار مناسبه السلام كيدز للملابس التنكرية والمهنية تليفون : 01102226488 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226488

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095873
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات اليونيفورم - مصنع قميص رجالى بمصر ( شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات اليونيفورم - مصنع قميص رجالى بمصر ( شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات اليونيفورم - مصنع قميص رجالى بمصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم طبى - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم طبى 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: دريلات مدارس - الزى المدرسي (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

دريلات مدارس - الزى المدرسي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دريلات مدارس - الزى المدرسي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: مريله وتوك للشيفات - في الجيزة مصر

مريله وتوك للشيفات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله وتوك للشيفات 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: gown graduation - في الجيزة مصر

gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduation 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - اسعار يونيفورم امن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - اسعار يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - اسعار يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
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صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قاد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: غطاء رأس للشيفات - ابرون - في الجيزة مصر

غطاء رأس للشيفات - ابرون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غطاء رأس للشيفات - ابرون 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: زي المدرسه - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

زي المدرسه - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي المدرسه - مصنع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: ارواب تخرج – وشاح تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ارواب تخرج – وشاح تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج – وشاح تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
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