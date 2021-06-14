ملابس مطاعم - يونيفورم شيف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس مطاعم - يونيفورم شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعار شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096938
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ملابس المهن للاطفال - ازياء تنكرية اطفال - في الجيزة مصر

ملابس المهن للاطفال - ازياء تنكرية اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس المهن للاطفال - ازياء تنكرية اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: ابرون - مريله شيف - في الجيزة مصر

ابرون - مريله شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون - مريله شيف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال مصانع - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال مصانع 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشركات الب.
العنوان:

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اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: cap and gown graduation - في الجيزة مصر

cap and gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

cap and gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Grad.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: لبس مدارس - ملابس مدرسه - في الجيزة مصر

لبس مدارس - ملابس مدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مدارس - ملابس مدرسه 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
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صورة الاعلان: شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
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