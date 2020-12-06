ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/12/2020
رقم الإعلان: 2075325
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ازياء مهنية للاطفال - موديلات ارواب تخرج اطفال - في الجيزة مصر

ازياء مهنية للاطفال - موديلات ارواب تخرج اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مهنية للاطفال - موديلات ارواب تخرج اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل - في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: زى طبى - يونيفورم المستشفيات - في الجيزة مصر

زى طبى - يونيفورم المستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى طبى - يونيفورم المستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: احدث يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث يونيفورم شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
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صورة الاعلان: مرايل صالون حلاقه - ابرون مطاعم - في الجيزة مصر

مرايل صالون حلاقه - ابرون مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل صالون حلاقه - ابرون مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

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3/12/2020
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم _شركة Tn لليونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم _شركة Tn لليونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم _شركة Tn لليونيفورم مطاعم - يونيفورم - زى موحد - يونيفورم مصانع – يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

27/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب - في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
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