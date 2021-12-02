ملابس مدرسية للبنات - بلوفر و جاكيت للمدارس

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تفاصيل الإعلان
ملابس مدرسية للبنات - بلوفر و جاكيت للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة أنواع المدارس تيشرت وبنطلون للمدارس بلوفر وقميص مدرسى جيب ومريلة للمدارس لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/12/2021
رقم الإعلان: 2113615
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الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس

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2/12/2021
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2/12/2021
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2/12/2021
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شركة تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

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30/11/2021
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تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة TN

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تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة TN اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصن.
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اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: عبايات تخرج - شركات تصنيع روب تخرج - في الجيزة مصر

عبايات تخرج - شركات تصنيع روب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج - شركات تصنيع روب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
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