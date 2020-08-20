(للبيع)
|ملابس عمال المصانع _( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) افضل يونيفورم مهندسين,احسن مصنع لتصنيع اليونيفورم بمصر,اكبر شركة توريدات يونيفورم مصانع,افرول,كفرول,اوفارول,العفريتة,شركة توريد افرول,افرول مبطن,افرول بعواكس,الزى الرسمى للمصانع,تشرت,سويت شيرت,بنطلون,قميص,يونيفورم خدمة شاقة,افرولمعالج ضد الشحوم والدهون,افرول ضد الحريق,افرول ببطانة فيبر,افرول شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065451
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1,111 جنيه
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1 جنيه