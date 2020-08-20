ملابس عمال المصانع _( شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
ملابس عمال المصانع _( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) افضل يونيفورم مهندسين,احسن مصنع لتصنيع اليونيفورم بمصر,اكبر شركة توريدات يونيفورم مصانع,افرول,كفرول,اوفارول,العفريتة,شركة توريد افرول,افرول مبطن,افرول بعواكس,الزى الرسمى للمصانع,تشرت,سويت شيرت,بنطلون,قميص,يونيفورم خدمة شاقة,افرولمعالج ضد الشحوم والدهون,افرول ضد الحريق,افرول ببطانة فيبر,افرول شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/8/2020
رقم الإعلان: 2065451
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صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2020
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس المهن للاطفال - في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس المهن للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس المهن للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2020
صورة الاعلان: مصنع لبس المهن للاطفال - في الجيزة مصر

مصنع لبس المهن للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع لبس المهن للاطفال _01102226488 ملابس تنكرية و مهنية للاطفال خامات واسعار ممتازه وموديلات متنوعة.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

17/8/2020
صورة الاعلان: housekeeping يونيفورم - في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: ملابس شيفات - متجر يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

ملابس شيفات - متجر يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس شيفات - متجر يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: غطاء رأس للشيفات - في الجيزة مصر

غطاء رأس للشيفات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غطاء رأس للشيفات 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات زي رياض الاطفال ازي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف مطبخ - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف مطبخ تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: مصنع زى موحد مدارس - في الجيزة مصر

مصنع زى موحد مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى موحد مدارس 01003358542 اماكن بيع الزى المدرسى بالقاهرة زي المدرسه تصاميم ملابس مدرسية للبنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: تيشرتات يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تيشرتات يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرتات يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: شركة توريد ملابس فندق - يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فندق - يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فندق - يونيفورم فنادق 01200561116 أفضل شركة يونيفورم فنادق شركات يونيفورم فنادق شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: تفصيل ارواب تخرج - عبايات تخرج - في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج - عبايات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج - عبايات تخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: موديلات ملابس الاطفال المهنية - في الجيزة مصر

موديلات ملابس الاطفال المهنية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس الاطفال المهنية 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/8/2020
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