(للبيع)
|ملابس عمال المصانع - شركة تصنيع يونيفورم مصانع 01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشركات البترول بأجود الخامات و بأقل الأسعار و في الوقت المحدد. شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- حي الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097367
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