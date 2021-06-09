ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/6/2021
رقم الإعلان: 2096488
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: افضل ملابس سكراب - في الجيزة مصر

افضل ملابس سكراب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل ملابس سكراب 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بدل ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: caps graduation ( 3A uniform ) - في الجيزة مصر

caps graduation ( 3A uniform )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation ( 3A uniform ) شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2021
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صورة الاعلان: مرايل جلد - طاقيه شيف - في الجيزة مصر

مرايل جلد - طاقيه شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل جلد - طاقيه شيف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال - في الجيزة مصر

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: ملابس بيعات بأرخص الاسعار بالجيزة - في الجيزة مصر

ملابس بيعات بأرخص الاسعار بالجيزة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

البيع جملة من اول قطعه ملابس أطفال خروج وبيت البيع قطاعي بسعر الجملة فقط لدينا لدى مكتب دربي قطن با.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

6/6/2021
صورة الاعلان: ملابس قطاعي بسعر الجملة اسعار تبدأ من 20 جنيه - في الجيزة مصر

ملابس قطاعي بسعر الجملة اسعار تبدأ من 20 جنيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

البيع جملة من اول قطعه ملابس أطفال خروج وبيت البيع قطاعي بسعر الجملة فقط لدينا لدى مكتب دربي قطن با.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

6/6/2021
صورة الاعلان: ملابس طبية - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

ملابس طبية - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طبية - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم - يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم - يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم - يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظافه المنزل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
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