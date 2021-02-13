ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك 01102226499
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/2/2021
رقم الإعلان: 2083724
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ملابس حارس الامن شركة 3A لليونيفورم

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ملابس حارس الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيو.
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13/2/2021
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13/2/2021
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13/2/2021
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لبس مدارس - مصانع زي مدرسي (شركة السلام لليونيفورم )

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13/2/2021
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11/2/2021
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن 01118689995 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس لغات - شركات يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - شركات يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - شركات يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
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