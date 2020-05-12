ملابس طبية _( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)
|ملابس طبية _( شركة السلام للملابس الطبية01102226499_0233455911) ملابس طبيه – لبس عمليات – لبس داخل حجرة العمليات – ملابس ورقيه بالعمليات (ديسبوسبل ) – جاون مريض – جاون طبيب – ملايه شق – فوطة فنيك – بالطو طبيب – زى ممرضه – بدلة طبيب – بدلة ممرض – فستان مشرفه تمريض – أحذيه تمريض أدوار –صابوه – شوز داخل حجرة العمليات – ملابس ورقيه شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين نقوم بتوريد يونيفورم طبي للاطباء والممرضين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059403
1,111 جنيه
1,111 جنيه
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1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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