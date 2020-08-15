ملابس شيفات - متجر يونيفورم مطاعم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس شيفات - متجر يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعار شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/8/2020
رقم الإعلان: 2065096
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: housekeeping يونيفورم - في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: غطاء رأس للشيفات - في الجيزة مصر

غطاء رأس للشيفات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غطاء رأس للشيفات 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات زي رياض الاطفال ازي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف مطبخ - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف مطبخ تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
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صورة الاعلان: مصنع زى موحد مدارس - في الجيزة مصر

مصنع زى موحد مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى موحد مدارس 01003358542 اماكن بيع الزى المدرسى بالقاهرة زي المدرسه تصاميم ملابس مدرسية للبنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: تيشرتات يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تيشرتات يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرتات يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: شركة توريد ملابس فندق - يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فندق - يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فندق - يونيفورم فنادق 01200561116 أفضل شركة يونيفورم فنادق شركات يونيفورم فنادق شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: تفصيل ارواب تخرج - عبايات تخرج - في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج - عبايات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج - عبايات تخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: موديلات ملابس الاطفال المهنية - في الجيزة مصر

موديلات ملابس الاطفال المهنية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس الاطفال المهنية 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن - زى المطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن - زى المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن - زى المطاعم 01022216888 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: متخصصون بالزي الموحد شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

متخصصون بالزي الموحد شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون بالزي الموحد (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2020
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