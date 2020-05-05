ملابس حفلات خريجين _( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس حفلات خريجين _( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب التخرج,روب التخرج,روب المحامى,ارواب التخرج للدكتوراه,ارواب التخرج للماجيستير, احدث موديلات عبايات التخرج . صورة رواب تخريج . صور عبايات تخرج. صورتصاميم ارواب تخرج. اشكال عبايات التخرج . اوراب تخرج 2018 شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين شركة السلام لليونيفورم متخصصة فى عمل ارواب تخرج ( طقم تخرج كامل- كاب- وشاح- روب )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/5/2020
رقم الإعلان: 2058955
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5/5/2020
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4/5/2020
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4/5/2020
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4/5/2020
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3/5/2020
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3/5/2020
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2/5/2020
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1 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: افرول - يونيفورم المصانع - في الجيزة مصر

افرول - يونيفورم المصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرول - يونيفورم المصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخي.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: زي السكيورتي و ملابس الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

زي السكيورتي و ملابس الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي السكيورتي و ملابس الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم يونيفورم زي موحد شركات يونيفورم فى مصر افضل شركة ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/5/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/5/2020
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