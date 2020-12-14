ملابس حفلات خريجين شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)
|ملابس حفلات خريجين ( 01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج لدينا مصنع لتوريد ارواب التخرج والكابات والاوشحة اللازمه للخريجين عالية الجودة وتنفيذ الكميات الكبيرة بأقصى سرعة وأعلى جودة مما ادى الى تثبيتنا فى السوق المصرى وشهادة عملائنا لنا بالجودة والخبرة فى المجال شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- حي الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076075
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1,111 جنيه
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