ملابس حضانات - زى اطفال الروضه

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تفاصيل الإعلان
ملابس حضانات - زى اطفال الروضه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات تناسب الاطفال لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111582
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صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة ي.
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16/11/2021
صورة الاعلان: لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم شركة Tn

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- في الجيزة مصر

لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى .
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اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: ارواب التخرج - جميع موديلات ارواب التخرج - في الجيزة مصر

ارواب التخرج - جميع موديلات ارواب التخرج

(للبيع)

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ارواب التخرج - جميع موديلات ارواب التخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم - زى موحد فى مصر لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

يونيفورم - زى موحد فى مصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم - زى موحد فى مصر لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم - افضل يونيفورم بمصر - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم - افضل يونيفورم بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم - افضل يونيفورم بمصر01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn للي.
العنوان:

الجيزة - مصر

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16/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن - لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن - لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن - لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه 01223182572 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن .
العنوان:

الجيزة - مصر

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15/11/2021
صورة الاعلان: لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات - في الجيزة مصر

لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

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15/11/2021
صورة الاعلان: شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه تو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للمطاعم - طقم مقدم الطعام - في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم - طقم مقدم الطعام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم - طقم مقدم الطعام 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم - صناعة وتجارة الزى الموحد - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم - صناعة وتجارة الزى الموحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم - صناعة وتجارة الزى الموحد01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم - مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم - مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم - مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: ثوب التخرج للجامعات و المدارس - في الجيزة مصر

ثوب التخرج للجامعات و المدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ثوب التخرج للجامعات و المدارس 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامعات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات مت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
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