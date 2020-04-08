ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/4/2020
رقم الإعلان: 2057577
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع توريد يونيفورم وملابس مهنيه - في الجيزة مصر

مصنع توريد يونيفورم وملابس مهنيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع توريد يونيفورم وملابس مهنيه 01119959296 نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشيرت بولو (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل).
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: متجر يونيفورم مصنع - مصنع افرولات - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع - مصنع افرولات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع - مصنع افرولات 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: توريد زى موحد شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

توريد زى موحد شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد زى موحد ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خادمات - في الجيزة مصر

يونيفورم خادمات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خادمات 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموحدة بجودة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/4/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/4/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا - في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: gown graduation - caps graduation - في الجيزة مصر

gown graduation - caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduation - caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Ro.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager