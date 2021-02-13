(للبيع)
|ملابس تنكرية للاطفال - تصنيع الملابس التنكريه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل المزيد من المرح والبهجة متوفره لدينا بأسعار مناسبه السلام كيدز للملابس التنكرية والمهنية تليفون : 01102226488 المعرض : 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01102226488
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083658
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