(للبيع)
|ملابس العمال والمطاعم 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية شركة Tn لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم يونيفورم عاملات نظافه شركات مصنع يونيفورم يونيفورم هاوس كيبنج يونيفورم طباخين زى موظف استقبال الفندق بالجمله شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058541
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه