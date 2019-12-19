(للبيع)
|ملابس الخدم 01022216888–01119959296 اليونيفورم الخاص بالمطاعم ملابس اطفال يونيفورم يونيفورم مطبخ يونيفورم عاملات نظافه نحن اصل اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn 01022216888–01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jokjok
|التليفون:
|01022216888
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|العنوان:
|- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045696
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