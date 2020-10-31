ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و المدارس وتنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح.مع امكانيه عمل اللوجو والشعارات الخاصه بالجامعات والمدارس شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070869
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - ملابس مراكز طبية - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - ملابس مراكز طبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - ملابس مراكز طبية 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: restaurant uniform - في الجيزة مصر

restaurant uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

restaurant uniform 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms 01223182572 يونيفورم فنادق شركة تصنيع يونيفورم فنادق شركة يونيفورم فنادق يونيفورم شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/10/2020
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صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: عبايات تخرج – ارواب تخرج - في الجيزة مصر

عبايات تخرج – ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج – ارواب تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Gr.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق ومنتجعات - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق ومنتجعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق ومنتجعات 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: لبس مصانع - تصنيع ملابس عمال - في الجيزة مصر

لبس مصانع - تصنيع ملابس عمال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مصانع - تصنيع ملابس عمال 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2020
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