ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ملابس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح . 01200561116
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2020
رقم الإعلان: 2062549
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كمامات يعاد غسلها - في الجيزة مصر

كمامات يعاد غسلها

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات يعاد غسلها 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون - في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: مصانع الزى المدرسي فى مصر - في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر 01003358542 اماكن تصنيع يونيفورم مدارس شركة يونيفورم مدارس احدث موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فند.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: شركات توريدات فندقية ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات توريدات فندقية ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريدات فندقية ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه 01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات ازياء مدارس للا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج Uniform Housekeeping يونيفورم عما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 أفضل شركة يونيفورم فنادق شركات يونيفورم فنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواس.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager