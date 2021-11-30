ملابس الامن - شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس الامن - شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لشركات الامن والحراسات الخاصه مع امكانيه تصنيع اى موديل وتطريز اللوجو شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113301
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صورة الاعلان: اشكال يونيفورم شركات - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم شركات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم شركات (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform 01102226499 ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخامات مختلفه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم هنساع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات الع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظاف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: restaurant uniform - في الجيزة مصر

restaurant uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

restaurant uniform 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: مرايل مدرسة -اماكن تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مرايل مدرسة -اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل مدرسة -اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه لو محتار تعمل يونيفورم يبقي شكله حلو و في نفس الوقت مش مكلف .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال-ملاب س الروضه للبنات - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال-ملاب س الروضه للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال-ملابس الروضه للبنات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم العاملات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم العاملات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم العاملات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
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