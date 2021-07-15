مكتب كلين لتوفير الشغالات والمربيات وراعبات المسنين

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تفاصيل الإعلان
مكتب كلين لتوفير الشغالات والمربيات وراعبات المسنين01150677478 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات كلين لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع كلين انت دائما في امااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التالية : 01145701114 / 01009505463 يشرفنا اتصالاتكم مع تحيات ادارة كلين للخدمات والعماله المنزليه وستبقي ثقة عملائنا بنا هي القيمه الحقيقيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب شغالات وعمالة منزلية
التليفون: 01145701114 / 01221796073 / 01009505463

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/8/2021
رقم الإعلان: 2101314
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