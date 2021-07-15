مكتب كلين لتوفير الشغالات والمربيات وراعبات المسنين

(طلب عمل)
|مكتب كلين لتوفير الشغالات والمربيات وراعبات المسنين01150677478 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات كلين لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع كلين انت دائما في امااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التالية : 01145701114 / 01009505463 يشرفنا اتصالاتكم مع تحيات ادارة كلين للخدمات والعماله المنزليه وستبقي ثقة عملائنا بنا هي القيمه الحقيقيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073 / 01009505463
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101314
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