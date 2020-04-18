مكتب كلين لتوظيف الشغالات والخدم وراعيات المسنين لكافة المحافظات

مكتب كلين لتوظيف الشغالات والخدم وراعيات المسنين_مربيات الاطفال_الطباخات للاسر والعائلات فقط _نوفر جميع انواع العمالة المنزلية مصرية و اجنبية العاملات المقيمة والشهرية بنظام الشفت الليلى والنهارى ويوميات النظافة وبديلة الاجازات خبرة فى اعمال المنزل والمطبخ كما نرعى المسنين بمنازلهم بايدى متخصصة مدربة على العمل اليومى للمسن من تحضير طعام واعطاء الدواء والنظافة الشخصية والتمريض الكامل ونرعى جميع حالات المسن القعيدة والحرجة كما يوجد لدينا خبيرات علاج طبيعى كما نوفر _الشيف _مربيات الاطفال_والسائق _