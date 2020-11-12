مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة

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تفاصيل الإعلان
مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة 01126700074 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خادمات مدربات لادارة منزلك من أفريقيا و أسيا وعاملات نظافة و جليسات مسنيين و السائقيين وسائر أنواع العمالة المدربة الافريقية (أثيوبيا “الحبشة / السودان / غنيا / غانا / اوغندا/ ارتريا / كينيا / جيبوتى . الأسيوية ( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 0122333360(واتساب) / 01126700074 /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/11/2020
رقم الإعلان: 2072273
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صورة الاعلان: توفير عاملات نظافة-مربيات -جليسات مسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

توفير عاملات نظافة-مربيات -جليسات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

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توفير عاملات نظافة-مربيات-جليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه و.
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القاهرة - مصر

2,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: لدينا شغالات راعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا شغالات راعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات

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لدينا شغالات راعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليس.
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2,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

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- في القاهرة مصر

للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات01017902000 El watania 4 maids بالضمانات.
العنوان:

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2,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في القاهرة مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في القاهرة مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظاف.
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8/11/2020
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جليسات اطفال_راعيات مسنين_شغالات لكافة المحافظات

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2,000 جنيه

6/11/2020
صورة الاعلان: نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات

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نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات01126700074 الوطنية للخدمات نوفر العما.
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2,000 جنيه

6/11/2020
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صورة الاعلان: عاملة نظافة ,مربية طفل ,جليسة مسنين متوفرة لدينا لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة ,مربية طفل ,جليسة مسنين متوفرة لدينا لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة ,مربية طفل ,جليسة مسنين متوفرة لدينا لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين_شغالات _مربيات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين_شغالات _مربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين_شغالات_مربيات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: لدينا مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين-طباخات لكافةالمحافظات - في القاهرة مصر

لدينا مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين-طباخات لكافةالمحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا مربيات-شغالات-جليسات مسنين-طباخات لكافةالمحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: نوفر جميع انواع الرعايه المنزليه - في القاهرة مصر

نوفر جميع انواع الرعايه المنزليه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر كافة انواع العمالة المنزلية مثل عاملات النظافة المنزلية ومربيات الاطفال و راعيات المسنين بالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: نوفر كافه انواع الرعايه المنزليه - في القاهرة مصر

نوفر كافه انواع الرعايه المنزليه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه الوسام لتوفير جميع الخدمات المنزليه من نظافه ورعايه مسنين وايضا رعايه اطفال بجميع الجنسيات من م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 مكتب الوطنية للخدمات تسا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات نوفر للاسر و العائلات الراقية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/10/2020
صورة الاعلان: لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: راعية مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

راعية مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعية مسنين.شغالة.مربية نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جميع ان.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/10/2020
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