مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات01126700074 الوطنية ترحب بعملائها الكرام وتوفر جميع انواع العماله المنزليه الخدم والشغالات بمختلف الجنسيات المصريه والاجنبيه وبالضمانات القانونيه . لدينا السفرجيه – مديرة المنزل الطباخه والشيفات -غربي وشرقي – عاملات النظافه – مربيات الاطفال _ بيبي سيتر -جليسات وجليس رعاية المسنين كما يوجد لدينا ايضا . الامن والبواب للمنازل والحراسه الخاصه البودي جاردات العماله موجوده لدينا بالضمانات القانونيه وبمختلف الجنسيات وعلي قدر عالي من
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/12/2020
رقم الإعلان: 2075657
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عاملة نظافة-مربية- راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية- راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة-مربية-راعية مسنين متوفرات لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الرا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربيات-شغالات-جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعار الخدم .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات 01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 بكل الضمانات القانونية نقدم العمالة المنز.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/12/2020
صورة الاعلان: تنظيف خزانات l تطهير خزانات - في القاهرة مصر

تنظيف خزانات l تطهير خزانات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه بروفيشنال سيرفس بتقدملك خدمه تنظيف وتطهير الخزانات بجوده عاليه ♥ اكيد بعد فتره بتلاقى ان .
العنوان:

القاهرة - مصر

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1/12/2020
صورة الاعلان: نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات01126700074 فقط مع شركه الوطنية افضل اسع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/11/2020
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صورة الاعلان: نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: نوفر جليسات المسنين_المر بيات_عاملات النظافة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر جليسات المسنين_المر بيات_عاملات النظافة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر جليسات المسنين_المربيات_عاملات النظافة لكافة المحافظات01223333060 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: لدينا الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا الشغالات_جليسات المسنين والاطفال لكافة المحافظات01126700074 مكتب توريد شغالات فى مصر #شركة_الو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين بيبيسيتر شغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين بيبيسيتر شغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات مسنين بيبيسيتر شغالات لجميع المحافظات01126700074 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خاد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات - في القاهرة مصر

شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات01017902000 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: توريد عمالة منزلية من شغالات جليسات مسنين واطفال لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

توريد عمالة منزلية من شغالات جليسات مسنين واطفال لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توريد عمالة منزلية من شغالات جليسات مسنين واطفال لكافة المحافظات01126700074 فقط مع شركه الوطنية افضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/11/2020
صورة الاعلان: مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة - في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة 01126700074 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/11/2020
صورة الاعلان: توفير عاملات نظافة-مربيات -جليسات مسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

توفير عاملات نظافة-مربيات -جليسات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توفير عاملات نظافة-مربيات-جليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: لدينا شغالات راعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا شغالات راعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا شغالات راعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/11/2020
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