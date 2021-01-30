مكتب شغالات,مربيا ت,جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|مكتب شغالات,مربيات,جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين بمختلف الجنسيات (أثيوبيا / السودان / أوغندا / أرتريا / غنيا / غانا / الكاميرون( الأسيوية (الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ( مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده مـع مكتب الوطنية ( أنت فـي تمـيز ) للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 01223333060(واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082195
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه