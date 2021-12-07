(للبيع)
|مكتب رويال هاووس لتوفير للعمالة المنزلية 01207040101 نوفر لكم الخادمات و عاملات النظافة مصريين واجانب و مربيات الاطفال و راعيات المسنين و المسنات بالمنزل لجميع الحالات كما نوفر الطباخين المصريين والاجانب ونوفر الممرضين والممرضات لجميع الحالات العادية والحرجه نهتم بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بأيدي رحيمة و أمينة و متخصصة نوفر جميع أنواع العمالة المنزلية المقيمة و الغير مقيمة باليومية أو الشهرية كما نوفر ايضا سائقين خصوص - مكتب رويال هاووس بيطمنك العمالة عندنا محترمة و من أهل الأما
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رويال هاوس
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|نخدم جميع المحافظات- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114096
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