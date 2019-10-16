مكتب خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

مكتب خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 لدينا لكل اسرة و منزل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين المنزلية لدينا قاعدةعريضة من العمالة المنزلية المصرية والاجنبية نوفر لك العاملة بعد ساعة واحدة من التواصل معنا نوفر راعيات المسنين الرحيمة و المتخصصة ونرعى كل الحالات السهلة والحرجة مع الوطنية بيتك في أيدي امينة يشرفنا اتصالكم على : : / 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ارضي موحد لكل المحافظات 035414185