مكتب خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|مكتب خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 لدينا لكل اسرة و منزل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين المنزلية لدينا قاعدةعريضة من العمالة المنزلية المصرية والاجنبية نوفر لك العاملة بعد ساعة واحدة من التواصل معنا نوفر راعيات المسنين الرحيمة و المتخصصة ونرعى كل الحالات السهلة والحرجة مع الوطنية بيتك في أيدي امينة يشرفنا اتصالكم على : : / 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ارضي موحد لكل المحافظات 035414185
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047548
150 جنيه
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