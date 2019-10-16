مكتب خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مكتب خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 لدينا لكل اسرة و منزل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين المنزلية لدينا قاعدةعريضة من العمالة المنزلية المصرية والاجنبية نوفر لك العاملة بعد ساعة واحدة من التواصل معنا نوفر راعيات المسنين الرحيمة و المتخصصة ونرعى كل الحالات السهلة والحرجة مع الوطنية بيتك في أيدي امينة يشرفنا اتصالكم على : : / 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ارضي موحد لكل المحافظات 035414185
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/1/2020
رقم الإعلان: 2047548
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب عاملة نظافة - في الإسكندرية مصر

مطلوب عاملة نظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب عاملة نظافة يومين بالاسبوع لأسرة للعمل فى سيدى بشر من 9 الى 4 وتكون على دراية بعملها ومعاملة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

150 جنيه

16/10/2019
صورة الاعلان: تركيب وصيانة وتحديث المصاعد والسلالم المتحركة - في الإسكندرية مصر

تركيب وصيانة وتحديث المصاعد والسلالم المتحركة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بـاور ايجـبت للمصاعـد شركـة متميزة متخـصصون فـي صيانة و تركـيب المصاعـد بمخـتلف انواعهـا و أشكـالها .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/10/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager